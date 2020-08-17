TSKB'den "Toparlanma Arayışında Yapısal Dönüşümü Gözetmek" raporu

Raporda, "Gelişmiş ekonomiler arasında her ülkenin geniş parasal ve mali destek alanına sahip olmaması önemli bir sorunken, iç ve dış talepteki zayıflıklara ek olarak, gelişmekte olan ekonomilerin çoğunun salgın döneminde dış finansmana erişim konusunda güçlükler çekmesi, ekonomi politikalarında alanlarını sınırlıyor." ifadelerine yer verildi.

İkinci dalga kaygıları devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel çapta kontrol altına alındığından söz etmek için erken olduğuna vurgu yapılan raporda, orta vadede küresel görünümde aşağı yönlü risklerin yüksek seyrettiğine işaret edildi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, "Toparlanma Arayışında Yapısal Dönüşümü Gözetmek" başlığıyla yayımlanan raporda, toparlanma sürecinde yapısal dönüşüm için çözüm önerileri sunuldu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ( TSKB ) Ekonomik Araştırma lar ekibi tarafından pandemi koşullarında küresel görünüm ve Türkiye ekonomisinin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir rapor hazırlandı.

"Normalleşme sürecinin kapasite kısıtlamalarına yol açması, döviz kurlarındaki yükselişle birlikte enflasyon üzerinde kısa vadeli riskleri artırdı. Enflasyondaki yükseliş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasında manevra alanını sınırladı ve hizmet gelirlerinde yaşanan kaybın cari dengede bozulmaya yol açması, makro-finansal riskler açısından ekonomi politikalarında temkinli bir duruşu gerekli kıldı. Türkiye'nin toparlanmasının sürdürülebilirliği için dış finansmana erişimi kritik önemini koruyor. Küresel ticaret ve sermaye akımlarında kırılganlıkların yüksek olduğu bu ortamda, iç talep ağırlıklı bir büyüme kompozisyonunun olası olumsuz yan etkilerinden kaçınmak için Türkiye'nin uzun vadeli ve hedefe odaklı dış kaynak girişine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye'de merkez bankasının faiz indirimleri ve likidite desteklerinin yanı sıra hükümetin aldığı tedbirlerle mayıs ve haziran ayında toparlanma yaşandığı kaydedilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Raporda, pandemi sürecinde alınan önlemlerin ekonomik faaliyeti genel çerçevede olumsuz etkilediği, bu etkinin boyutunun alt sektörler bazında önemli farklılıklar gösterdiği ifade edildi.

Turizmin gelişmekte olan ülkeler için önemine değinilen raporda, Kovid-19'un karantina süreci ve seyahat kısıtlamaları ile uluslararası seyahat aktivitesini durma noktasına getirdiği, bu olumsuz etkilerin sektörün toparlanma sürecinin önceki krizlere göre daha uzun süreceğini gösterdiği belirtildi.

Raporda, gelecek dönemde Türkiye ve Avrupa'nın normalleşme sürecindeki senkronizasyonun ihracat performansı açısından belirleyici olmasının beklendiği aktarılarak, "Ülkelerin küresel değer zincirleri üzerinden eklemlendiği günümüz dünyasında, küresel ekonominin karşılaştığı sorunlarla mücadelede uluslararası iş birliği önemini koruyor. Devletlerden özel sektöre, yerel finansal aktörlerden kalkınma finansmanı kuruluşlarına kadar sürecin tüm aktörlerinin nitelikli toparlanmayı sağlayacak politikalarda üzerine düşeni yapması gerekiyor." denildi.