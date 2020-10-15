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TSO başkanını görebilmek için çatıya çıktı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir kişi Ticaret Sanayi Odası binasının çatısına çıktı.

Zonguldak’ta bir kişi Ticaret Sanayi Odası binasının çatısına çıktı. Polislerin ikna etme çabasını sürdürdüğü adam, oda başkanı ile görüşmek için çatıya çıktığını söyledi.
Olay, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Ticaret Sanayi Odası binasında meydana geldi. İddiaya göre, Doğan U. isimli şahıs çatıya çıkarak bağırmaya başladı. Doğan U.’nun çatıya çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekibi ve polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Doğan U. ikna edilerek çatıdan indirildi. Gazetecilerin neden çatıya çıktığı sorulduğunda Doğan U, “Başkanımı görmek için çatıya çıktım’’ dedi. Doğan U. polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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