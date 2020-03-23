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TTK korona virüs nedeniyle dönüşümlü vardiya sistemine geçti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) korona virüs tedbirleri kapsamında dönüşümlü vardiya sistemine geçti.Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkilerini göstermeye devam eden korona virüs nedeniyle TTK’da dönüşümlü vardiyeli sisteme geçti.

TTK korona virüs nedeniyle dönüşümlü vardiya sistemine geçti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) korona virüs tedbirleri kapsamında dönüşümlü vardiya sistemine geçti.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkilerini göstermeye devam eden korona virüs nedeniyle TTK’da dönüşümlü vardiyeli sisteme geçti. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Genel Müdürü Kazım Eroğlu, korona virüs nedeniyle dönüşümlü vardiya sistemine geçtiklerini açıkladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, ‘Ülkemizi sarsan korona virüs nedeniyle bizde tedbirlerimizi arttırdık. Cumhurbaşkanlığımızın genelgesinde yer alan dönüşümlü vardiya sistemine geçiyoruz. Yer altında çalışan işçilerimiz 15 gün yer altı 15 gün ev şeklinde olacaktır. Bununla ilgili genelgeyi hazırlıyoruz kısa süre içerisinde yayınlayacağız’" diye konuştu.

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