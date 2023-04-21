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TTK’ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı

21.04.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 2 bin madencinin kuruma can suyu olacağını ve sayının artabileceğini açıkladı.

TTK’ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın TTK’ya 2 bin işçi müjdesini değerlendirdi. Yeşil açıklamasında şu ifadeler yer verdi;

“Cumhurbaşkanımız Filyos’da doğalgazın açılışını yaparken, bin madenci söylemişti daha önce. Kurumda ihtiyaç olduğunu iyi anlattık. Bin madencinin yetersiz olduğunu ilettik. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza konuyu iletmemize yardımcı oldular. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yeterli mi tabi ki yetersiz ama bir kapıyı araladık ötesi de gelecektir. 2 bin kişi de bu kuruma can suyu verecektir."

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