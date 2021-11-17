TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten çiftçilere gelir vergisi stopajı için "31 Aralık" uyarısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisi stopajlarının iadesi için 31 Aralık'a kadar vergi dairelerine başvurmaları konusunda üretici ve yetiştiricileri uyardı.

Çelik, yazılı açıklamasında, bitkisel destekleme ödemelerinden yüzde 4, hayvansal destekleme ödemelerinden ise yüzde 2 kesilen gelir vergisi stopajlarının 26 Ekim'de yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanun ile kaldırıldığını anımsatarak, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarların vergi dairelerine başvurulması halinde faiziyle iade edileceği hükmünün getirildiğini bildirdi.

"Zaman aşımı süresinin geriye dönük olarak 5 yıl olması sebebiyle iade talebinde bulunacak yetiştiricilerimizin 2016 yılı içinde yapılan kesintilere ilişkin zaman aşımı süresini kaçırmamaları için 31 Aralık'a kadar vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir." ifadelerini kullanan Çelik, üretici ve yetiştiricilerden, hak kaybına uğramamaları için 31 Aralık'ı beklemeden vergi dairelerine başvurmalarını istedi.

