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Tufanbeyli Kız Güreş Takımı il birincisi oldu

ADANA HABERLERİ  | 28.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen liseler arası güreş müsabakalarında Tufanbeyli Kız Güreş Takımı il birincisi oldu.Adana’da yapılan liseler arası güreş turnuvasına Tufanbeyli Kız Güreş Takımı 8 sporcuyla katıldı.

Adana’da düzenlenen liseler arası güreş müsabakalarında Tufanbeyli Kız Güreş Takımı il birincisi oldu.
Adana’da yapılan liseler arası güreş turnuvasına Tufanbeyli Kız Güreş Takımı 8 sporcuyla katıldı. Sporculardan 4’ü rakiplerini yenerek il birincisi olurken, 3 öğrenci ise il ikincisi, bir öğrenci ise il üçüncüsü oldu.
Tufanbeyli’ye dönen sporcu öğrencileri kabul eden Kaymakam Ömer Sevgili başarılarından dolayı hediyeler verdi.
Başarılı öğrenciler hedeflerinin milli takıma seçilerek Türkiye’ye yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

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