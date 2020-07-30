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Tufanbeyli’de sosyal mesafeli bayramlaşma

ADANA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü çalışma arkadaşları ile Kurban Bayramı arifesinde bir araya gelerek bayramlaştı.Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belediye binasında düzenlenen bayramlaşmada ekip arkadaşlarına özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Remzi Ergü, “Pandemi sebebiyle geleneksel hale gelen vatandaşla bayramlaşma bu yıl biraz buruk gönülden gönüle olacak.

Tufanbeyli’de sosyal mesafeli bayramlaşma

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü çalışma arkadaşları ile Kurban Bayramı arifesinde bir araya gelerek bayramlaştı.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belediye binasında düzenlenen bayramlaşmada ekip arkadaşlarına özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Remzi Ergü, “Pandemi sebebiyle geleneksel hale gelen vatandaşla bayramlaşma bu yıl biraz buruk gönülden gönüle olacak. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsunb. Allah herkesin ibadetini ve kurbanını kabul etsin. Sosyal mesafeye uyarak sağlıklı huzur bir bayram diliyorum” dedi.

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