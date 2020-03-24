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Tufanbeyli’ye yeni çöp araçları

ADANA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana’nın Tufanbeyli İlçe Belediyesine 3 yeni çöp aracı hibe etti.Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında her mahallede, kurumda dezenfekte çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da girişimlerimiz sonucu 3 adet 8+1 metreküp kapasiteli çöp aracı hibe yollu teslim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana’nın Tufanbeyli İlçe Belediyesine 3 yeni çöp aracı hibe etti.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında her mahallede, kurum
da dezenfekte çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da girişimlerimiz sonucu 3 adet 8+1 metreküp kapasiteli çöp aracı hibe yollu teslim edildi. 3 adet temizlik aracı ile birlikte ilçemizin uzun yıllar bu konudaki ihtiyacı çözülmüş oldu. Yapmış olduğumuz girişimlerde bizlerden desteğini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, AK Parti Sözcümüz Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu, önceki dönem İl Başkanımız Şerif Güler, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Ay, Tufanbeyli İlçe Başkanımız Kenan Birgin ve AK Parti Adana Milletvekillerimize ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

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