Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkelere nasihat verdi

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat'ın sunduğu Al Sana Haber programının bir diğer yorumcusu olan Tuğba Ekinci, Nihat Doğan'la kavga ederek programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı, en son Deniz Akkaya'ya sorduğu "Biseksüel misin?" sorusuyla adından söz ettirmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, bu defa ilginç bir açıklamaya imza attı.

Instagram'ın hikaye bölümünden sevişme videosu paylaşan hemen ardından erkeklere nasihatte bulundu.



"Erkeğin görevi kadınını sadece korumak, sevmekten ibarettir. Bunu yapamayan erkek müsveddeleri kendinize gelin! Kimse sizin anneniz değil. Adam olun!

Kadına şiddet bu iki anlamı bilmedikleri için var." notunu ekledi.

