Tuğba Ekinci Deniz Akkaya'ya sordu: Biseksüel misin?

Al Sana Haber programına katılan Deniz Akkaya'ya Tuğba Ekinci Seyhan Soylu aracılığıyla soru gönderdi. Tuğba Ekinci sorusunda “ Yokluğum fazla belli olmasın diye sert bir soru geliyor: Deniz Akkaya çok güzel bir kadın. Erkeklerin beğendiği kadar kadınların da hayran olduğu bir kadın. Deniz’e biseksüel misin diye sormak isterdim" dedi.

Deniz Akkaya bu soruya ‘’Saçım kısa diye mi bu intiba oluşuyor. Anlamadım" dedi. Akkaya açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"ADIMIN YAZILMADIĞI ERKEK KALMADI"

"Ülkede adımın yazılmadığı erkek kalmadı. Şimdi mi biseksüel oldum. Şimdi bizim bu ünlü camiasında bir sürü insan var. Ben akıllandıktan sonra hayatımı çok dışarı kapalı yani izole yaşamaya başladım. Ama ben yurtdışına da, seyahatime de gidiyorum, eğleniyorum da. Şimdi iş arkadaşlarımızın ceplerinde tehdit edilebilecek unsurlar vardır. Çünkü aklı eksik parayı sonradan görmüş sonradan ünlenmiş herkes yürüdüğü yolda birtakım açıklar bırakır. Ve o açıklar her zaman kullanılır. Şimdi benimle ilgili kullanılacak bir şey bulamadıkları için bu tür konular çıkıyor. Ve ben de diyorum ki kim görmüş kiminle görmüş ve ne zaman görmüş diye soruyorum.



