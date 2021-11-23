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  4. Tuğba Ekinci Deniz Akkaya'ya sordu: Biseksüel misin?

Tuğba Ekinci Deniz Akkaya'ya sordu: Biseksüel misin?

23.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber programına Deniz Akkaya katıldı. Daha önce yorumcu olarak programda yer alan Tuğba Ekinci ise Akkaya'ya bir soru gönderdi. Akkaya biseksüel sorusuna yanıt verdi.

Al Sana Haber programına katılan Deniz Akkaya'ya Tuğba Ekinci Seyhan Soylu aracılığıyla soru gönderdi. Tuğba Ekinci sorusunda “ Yokluğum fazla belli olmasın diye sert bir soru geliyor: Deniz Akkaya çok güzel bir kadın. Erkeklerin beğendiği kadar kadınların da hayran olduğu bir kadın. Deniz’e biseksüel misin diye sormak isterdim" dedi.

Deniz Akkaya bu soruya ‘’Saçım kısa diye mi bu intiba oluşuyor. Anlamadım" dedi. Akkaya açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

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"ADIMIN YAZILMADIĞI ERKEK KALMADI"

"Ülkede adımın yazılmadığı erkek kalmadı. Şimdi mi biseksüel oldum. Şimdi bizim bu ünlü camiasında bir sürü insan var. Ben akıllandıktan sonra hayatımı çok dışarı kapalı yani izole yaşamaya başladım. Ama ben yurtdışına da, seyahatime de gidiyorum, eğleniyorum da. Şimdi iş arkadaşlarımızın ceplerinde tehdit edilebilecek unsurlar vardır. Çünkü aklı eksik parayı sonradan görmüş sonradan ünlenmiş herkes yürüdüğü yolda birtakım açıklar bırakır. Ve o açıklar her zaman kullanılır. Şimdi benimle ilgili kullanılacak bir şey bulamadıkları için bu tür konular çıkıyor. Ve ben de diyorum ki kim görmüş kiminle görmüş ve ne zaman görmüş diye soruyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Tuğba Ekinci
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