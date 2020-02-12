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Tuğba Kuruyemiş’ten ‘Aydın’ın Sultanları’na galibiyet hediyesi

AYDIN HABERLERİ  | 12.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke çapında 80 şubesi ile kuruyemiş sektöründe hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımının Beşiktaş galibiyeti sonrası, oyunculara ve teknik ekibe özel olarak hazırlanmış kuruyemiş çantası hediye etti.Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beşiktaş’ı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke çapında 80 şubesi ile kuruyemiş sektöründe hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımının Beşiktaş galibiyeti sonrası, oyunculara ve teknik ekibe özel olarak hazırlanmış kuruyemiş çantası hediye etti.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beşiktaş’ı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Maçtan sonra galibiyeti kutlayan oyunculara takımın sponsorlarından olan Tuğba Kuruyemiş tarafından özel olarak hazırlanan kuruyemiş çantaları hediye edildi. Takım oyuncuları sponsor firma Tuğba Kuruyemiş’e yapmış olduğu jestten dolayı teşekkür etti.
Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Asistanı Burak Can, Aydın’ı Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde başarı ile temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımını Beşiktaş galibiyeti sonrası tebrik ederek, “Sponsoru olduğumuz Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımını ligde almış olduğu başarılı sonuçları ilgi ile takip ediyoruz. Aydın’ı başarı ile temsil eden voleybolcularımıza maç sonunda bir jest yapmayı düşündük. Tuğba Kuruyemiş olarak mağazalarımızda satılan ürünlerden oluşan özel bir kuruyemiş çantası hazırladık ve oyuncularımıza takdim ettik. Bundan sonra da Aydın’ı başarı ile temsil eden voleybol takımımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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