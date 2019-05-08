Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya'ya olay sözler

Deniz Akkaya, iki yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani'ye "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye bir soru sormuştu.

Deniz Akkaya'nın bu sorusu magazin gündeminde günlerce tartışma konusu olmuştu.

İnternette kendisinin 'kızının sevgilisi ile ilişki yaşayan anne' olarak yer aldığını kaydeden Kapani'nin şikayeti sonrası Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak savcılık, Kapani'nin şikayetini takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

O gün bugündür ikilinin yıldızı barışmadı.

Tuğba Özerk, aylar sonra bir arkadaşının Instagram sayfasında Deniz Akkaya'nın da fotoğrafını görünce bu yorumu yaptı:

''Yaşlılar küçülür bu illa deve gibi. Tabutun bayağı bir geniş olacak ama sonuçta evladına ben sahip çıkarım merak etme... Sen kızı kamplara at orada burada patla... Davamı da canlandırıyorum tekrar... Mukocum kusura bakma sayfanı kirletti bu zavallı.''

