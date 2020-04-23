YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. TÜGŞAV Ramazan ayında dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak

TÜGŞAV Ramazan ayında dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak

BATMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, şehitlerin hayrına dar gelirli ailelerin Ramazan ihtiyaçlarını karşılayacak.’İftar ve sahur şehidimizden, Fatiha sizden’ diyerek, Ramazan ayı boyunca dar gelirli ailelerin evlerine şehitlerin isimleri ile sofralar kuracaklarını kaydeden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu Ramazan ayı boyunca şehitlerin isimleriyle dar gelirli ailelerin evlerinde iftar ve sahur sofraları kuracaklarını söyledi.

TÜGŞAV Ramazan ayında dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, şehitlerin hayrına dar gelirli ailelerin Ramazan ihtiyaçlarını karşılayacak.
’İftar ve sahur şehidimizden, Fatiha sizden’ diyerek, Ramazan ayı boyunca dar gelirli ailelerin evlerine şehitlerin isimleri ile sofralar kuracaklarını kaydeden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu Ramazan ayı boyunca şehitlerin isimleriyle dar gelirli ailelerin evlerinde iftar ve sahur sofraları kuracaklarını söyledi. Pekacar, "Dar gelirli ailelerin Ramazan ayı ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılarken, aynı zamanda iftar ve sahur sofralarında şehitlerimizi anarak, toplumda şehitlik kavramına ilişkin bir farkındalık meydana getirmek istiyoruz. Bu anlamlı kampanya ile Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yaşatmak, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi unutturmamak ve ruhları için bir Fatiha okutmak istiyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Batman Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:22
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Batman Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Birlik Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kalamış Eczanesi
Merkez
Mir Eczanesi
Merkez
Okan Eczanesi
Merkez
Rezan Eczanesi
Merkez
Yeni Meydan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sason’da 2 bin rakımlı Helkız Dağında yetişen ters laleler görenleri hayran bırakıyor

Sason’da 2 bin rakımlı Helkız Dağında yetişen ters laleler görenleri hayran bırakıyor

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te halk pazarı yeniden kuruldu

Gercüş’te halk pazarı yeniden kuruldu

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.