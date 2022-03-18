TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılması suçlarına ilişkin iki şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Hukuksuz şekilde ele geçirdiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini değiştirip sızdırarak sosyal medyada yayınladığı iddiasıyla tutuklanan Ramazan Aydoğdu ve firari şüpheli Cihan Yücel hakkında, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, TÜGVA "mağdur", 24 Kasım 2021'de tutuklanan Ramazan Aydoğdu ve 22 Kasım 2021'de hakkında yakalama kararı çıkarılan gazeteci Metin Cihan ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 12 Kasım 2021'de bir ihbar gönderildiği belirtilerek, "Sosyal medyada yayımlanan asılsız haberlerin 'metcihan' isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin il spor müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu isimli şahıs olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Harddiski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş." şeklindeki ihbar üzerine şüpheliler hakkında başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

- "WhatsApp sohbetlerine ait orijinal görseller tespit edildi"

Şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun 19 Kasım 2021'de gözaltına alındığı, evinde yapılan arama sonucunda 3 adet cep telefonu, 37 adet usb bellek, 3 adet diz üstü bilgisayar, bir adet tablet bilgisayar ve 4 adet CD ele geçirildiği aktarılan iddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemede şüphelinin "tugvabelgeleri" adlarıyla 3 mail adresi açtığı, Twitter'da da "tugvabelgeleri" ismiyle hesap açtığının tespit edildiği anlatıldı.

Aydoğdu'nun materyallerinde, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların yer aldığı vurgulanan iddianamede, bir usb belleğin imajında, "metcihan" isimli Twitter kullanıcısının (Cihan Yücel) TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğunu belirttiği Whatsapp sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin yer aldığı da dile getirildi.

Emniyet tarafından hazırlanan 22 Şubat 2022 tarihli açık kaynak araştırma raporu içeriğinde, şüpheli Cihan Yücel tarafından kullanılan "metcihan" rumuzlu Twitter hesabına ilişkin araştırma yapıldığı vurgulanan iddianamede, bu kişinin TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğu değerlendirilen belgelere giriş yaptığının tespit edildiği anlatıldı.

Cihan Yücel'in 12 Ekim 2021 ve 29 Aralık 2021'de isim listelerinin olduğu bir excel görseli paylaştığının görüldüğü anlatılan iddianamede, Ramazan Aydoğdu'nun kullanıcısı olduğu "tugvabelgeleri" isimli Twitter hesabından da 19 Kasım 2021'de 1 dakika 54 saniyeden oluşan bir video paylaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, söz konusu video içeriğine göre, şahsın bilgisayar ortamında 2 TB kapasiteli bir diske giriş yaptığının ve diskte 11 adet klasörün yer aldığının tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı belirtilerek, Aydoğdu'nun bu dosyaları manipüle edip değiştirerek şüpheli Cihan Yücel'a gönderdiği kaydedildi.

- Şüpheliler fikir ve eylem birliği içinde hareket etti"

Şüpheliler Cihan Yücel ve Ramazan Aydoğdu'nun bahse konu kişisel veri niteliğini haiz belgeleri fikir, eylem birliği içerisinde ve asli maddi iştirak halinde hareket ederek herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaştığına vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Cihan Yücel hakkında ayrıca İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca yakalama emri çıkarıldığı anlatıldı.

İddianamede, Ramazan Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme vb" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya ve zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan da 3 yıldan 6 yıla olmak üzere toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheli Cihan Yücel'in ise zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

