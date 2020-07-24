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TÜGVA’dan yüzlerce kişiye pilav ikramı

BİLECİK HABERLERİ  | 24.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin 86 yıl sonra ibadete açıklamasının ardından yüzlerce kişiye pilav ikram etti.86 yıl aradan sonra Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Bilecik’te de bir takım etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin 86 yıl sonra ibadete açıklamasının ardından yüzlerce kişiye pilav ikram etti.
86 yıl aradan sonra Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Bilecik’te de bir takım etkinlikler düzenlendi. TÜGVA İl Temsilciliği tarafından merkez Şerifpaşa Cami’nde Cuma Namazı sonrası cemaate pilav ve ayran ikram edildi.
Öte yandan TÜGVA İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ile alakalı bildiri dağıttı.

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