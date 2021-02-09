YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. TUİK Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistiklerini açıkladı

TUİK Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistiklerini açıkladı

09.02.2021 13:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim istatistiklerini açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri, açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim istatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri, açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta 89 bin 473 adet büyükbaş, 333 adet yük hayvanı, 38 bin 688 adet küçükbaş hayvan olduğunu açıkladı. Hayvansal Üretim İstatistiklerinde Karabük’te 59 bin 238 adet büyükbaş, 398 adet yük hayvanı, 32 bin 316 adet küçükbaş hayvan, Bartın’da ise 59 bin 786 adet büyükbaş, bin 485 adet yük hayvanı, 6 bin 123 adet küçükbaş hayvan olduğunu açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
13:12
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Eroğlu, GMİS Genel Sekreteri Kaya ile bir araya geldi

Eroğlu, GMİS Genel Sekreteri Kaya ile bir araya geldi

Ulaşımda yaşanan sorunlar çözülüyor

Ulaşımda yaşanan sorunlar çözülüyor

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.