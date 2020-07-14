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TUİK konut sayılarını açıkladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Haziran ayında Türkiye’de 2020 Haziran ayında 190 bin 12 konut satılırken Zonguldak’ta 895, Karabük’te 669 Bartın’da ise Bartın’da 349 konut satıldı.Geçen yıla oranla konut satışları arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye’de 2019 Haziran ayında 61 bin 355 konut satılırken Zonguldak’ta 2019 Haziran ayında 323 konut satıldığı öğrenildi.

TUİK konut sayılarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Haziran ayında Türkiye’de 2020 Haziran ayında 190 bin 12 konut satılırken Zonguldak’ta 895, Karabük’te 669 Bartın’da ise Bartın’da 349 konut satıldı.
Geçen yıla oranla konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye’de 2019 Haziran ayında 61 bin 355 konut satılırken Zonguldak’ta 2019 Haziran ayında 323 konut satıldığı öğrenildi. Karabük’te 2019 Haziran ayında 220 konut satılırken Bartın’da 2019 Haziran ayında 146 konut satıldı.

TUİK konut sayılarını açıkladı

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Merkez
Ufuk Eczanesi
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Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
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