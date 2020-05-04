YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, "Erzincan, Erzurum, Bayburt" oldu

Tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, "Erzincan, Erzurum, Bayburt" oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Türkiye’de nisan ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 12,98 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,94 artış kaydetti.

Tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, "Erzincan, Erzurum, Bayburt" oldu

Türkiye’de nisan ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 12,98 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,94 artış kaydetti. İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,72 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta oldu. 12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 14,22 ile yine bu bölgede gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,98 ile söz konusu bölgede gözlenirken, bunu yüzde 12,28 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", yüzde 12,24 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgeleri izledi. En düşük fiyat artış ise yüzde 8,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Erzincan Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:12
Öğle
12:24
İkindi
16:14
Akşam
19:26
Yatsı
20:56

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Meteoroloji’den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den 6 il için sağanak yağış uyarısı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.