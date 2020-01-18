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  4. Tüketicilerden KDV indiriminin fiyatlara yansıtılması için denetim talebi

Tüketicilerden KDV indiriminin fiyatlara yansıtılması için denetim talebi

BURSA HABERLERİ  | 18.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Yılmaz: - "İlk satın almada tüketici lehine bir durum olmasına rağmen süreç içinde bu KDV indirimleri yavaş yavaş satıcının kasasında kar olarak kalıyor" - "Tüketici Kanunu kapsamında denetim görevi olan kurumların bu süreci iyi değerlendirmesi, tüketicinin indirimden yararlanması ve piyasanın iyi işlemesi açısından zorunludur"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, mobilya, yumurta ve su ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin satıcılar tarafından fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV'nin mobilyada yüzde 18'den yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinde ise yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsattı.

Zaman zaman piyasanın canlandırılması için bazı ürünlerde KDV indirimlerine gidildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu indirimlerden tüketicinin yararlanabilmesi için devletin ön hazırlığının olması lazım. Fiyatların KDV indiriminden önceki ve sonraki durumunu iyi bilmek gerekiyor. İlk satın almada tüketici lehine bir durum olmasına rağmen süreç içinde bu KDV indirimleri yavaş yavaş satıcının kasasında kar olarak kalıyor. Tüketici Kanunu kapsamında denetim görevi olan kurumların bu süreci iyi değerlendirmesi, devletin koyduğu indirimden tüketicinin yararlanması ve piyasanın iyi işlemesi açısından zorunludur."

- "Tüketicinin bu indirimi hissetmediğini görüyoruz"

Piyasanın hareketlenmesi, indirimin muhataplarına fayda sağlaması için sağlıklı bir denetim yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geçmiş deneyimlere baktığımızda bu tür indirimler yapıldığında ilk satın alıcıların bundan yararlandığını, ilerleyen süreçte tüketicinin bu indirimi hissetmediğini görüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, tüketicinin KDV indiriminden önceki ve sonraki fiyatları bilmesinin yararlı olacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımız, bu indirimlerden nasıl yararlanacağı, ne yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi değil. Bununla ilgili zaman zaman tüketici talepleriyle karşılaşıyoruz. Satıcının satışla ilgili tüketiciyi doğru bilgilendirmesi kanun gereği zorunludur. Tüketici ne şekilde indirim yapıldığına ilişkin doğru bilgiye sahip olmalı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa KDV indirimi tüketici

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