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Tüm dünya Galatasaray taraftarının maçtaki hamlesini konuşuyor! İlk 10 dakikada paylaşım rekoru kırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2025 21:06
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Galatasaraylı taraftarlar, Doğu Tribünü’nde açtıkları pankartla Celtic’e teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar açtığı pankartta "Celtic taraftarlarına, Filistin’e olan sarsılmaz destekleri için teşekkür ederiz.” kelimelerine yer verdi.

Tüm dünya Galatasaray taraftarının maçtaki hamlesini konuşuyor! İlk 10 dakikada paylaşım rekoru kırdı

İskoçya ekibi Celtic’in taraftarları hemen hemen tüm karşılaşmalarında yaptıkları koreografi ve oluşturdukları tribün ambiyanslarıyla İsrail’in işgali altındaki Filistin’e destek mesajları veriyordu.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR

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Galatasaray taraftarları da AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü’nde açtıkları pankartlarla Celtic taraftarlarına teşekkür etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Doğu Tribünü’nde açılan pankartta, “Filistin’e olan sarsılmaz destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"FİLİSTİN’DEKİ SOYKIRIMI DURDURUN"

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Ayrıca kale arkasında yer alan tribünlerde de ‘Filistin’deki soykırımı durdurun’ ve ‘Filistin özgür değilse, dünya tutsaktır’ yazılı pankartlara yer verildi.

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Tüm Maçlar
20:45 45+4'
Galatasaray Galatasaray
0 - 1
AZ Alkmaar AZ Alkmaar

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