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Tüm mezarlıkların bakım ve onarımı yapılıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evde kalarak yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için ilçedeki tüm mezarlarda bakım onarım çalışması başlattı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evde kalarak yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için ilçedeki tüm mezarlarda bakım onarım çalışması başlattı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Siz hiç merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Biz sizin yerinize de kaybettiğimiz bütün yakınlarımızın kabirlerine sahip çıkıyoruz. Arife günü yasaklar nedeniyle mezarlığa gelemezseniz de hiç üzülmeyin biz tüm mezarlara çiçek dikeceğiz, Kur’an okutacağız.”
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte şehir mezarlığına giderek yapılacak çalışmalar için ekipleri görevlendirdi. Mezarlıklar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde mezarlarda bakım onarım çalışması yapılarak çevrenin temizlenip tırpan edilmesi talimatı verdi.
“Evde huzurla kalın, biz gerekeni yapıyoruz”
Başkan Posbıyık, salgın nedeniyle Ramazan ayında kabir ziyareti gerçekleştiremeyen vatandaşlara da “Siz üzülmeyin, içiniz rahat etsin, biz gerekeni yapıyoruz. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle özellikle 65 yaş üstü, 20 yaş altı vatandaşlarımız evlerinden dışarıya çıkamıyor. Ramazan ayında genellikle vatandaşlarımız mezarlıklara gelirler, yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dualarını okurlardı. Ama bu sıkıntılı günlerde bunlar yapılamıyor. Mezarlıklarda bazı mezarların yıkık dökük, bakımsız olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlarımıza talimat verdim. Bugünden itibaren yıkık dökük olan bütün mezarların hepsinde tamir bakım işlerini belediye olarak biz üstleniyoruz. Sadece şehir mezarlığında değil, diğer mezarlıklarda da bu çalışma yapılacak” ifadelerini kullandı.
“Arife günü tüm mezarlara çiçek dikeceğiz, Kur’an okutacağız”
Başkan Posbıyık şu sözlere yer verdi:” Aynı zamanda biz arife günleri mezarlıkta mevlid okutturuyor, buluşuyorduk. Belki bu kez dışarı çıkılması mümkün olmayacak arife günü. Vatandaşlarımız buraya gelemediği için üzülmesinler. Arife gününe kadar bütün mezarlara çiçek dikeceğiz. Arife günü burada hocalarımız toplanıp Kur’an okuyacaklar. Herkes rahat olsun. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin, bütün yakınlarımızın kabirlerine sahip çıktığını bilsin istiyoruz”dedi.

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