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Tüm Yerel Sen’den Başkan Atabay’a destek

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iddialara bir tepki de Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası’ndan geldi.Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, Genel Sekreter Arap Mucur, Aydın Şube Başkanı Ertuğrul Temel ve Tüm Yerel Sen Belediye Temsilcisi Halil Kandil, Didim Belediye Başkanı A.

Tüm Yerel Sen’den Başkan Atabay’a destek

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iddialara bir tepki de Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası’ndan geldi.
Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, Genel Sekreter Arap Mucur, Aydın Şube Başkanı Ertuğrul Temel ve Tüm Yerel Sen Belediye Temsilcisi Halil Kandil, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı makamında ziyaret ederek destek oldu.
Bazı sosyal medya hesapları ve basın kuruluşlarında Başkan Atabay hakkında ortaya atılan iddiaları kınadıklarını belirten Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, “Bizler her zaman Deniz Başkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.
Desteklerinden dolayı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler’e ve yönetimine teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Didim’de ranta geçit vermediğim için, rant çetelerinin atmış olduğu ahlaksız iftiralarla karşı karşıya kaldım. Ne yaparlarsa yapsınlar beni yolumdan döndüremezler. Didim halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Hukuki çerçevede mücadelem devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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