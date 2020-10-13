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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ifadeye çağrıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ifadeye çağrıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu "toplantı ve gösteri yasağına muhalefetten" hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı, Munzur Gözeleri'ndeki peyzaj çalışmalarını "insan zinciri" oluşturarak protesto eden Belediye Başkanı Maçoğlu ve Baro Başkanı Kenan Çetin'in de aralarında bulunduğu 81 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçesinin; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Valilikçe alınan 14 Ağustos tarihli ve il genelindeki tüm toplantı, gösteri ve eylemin yasaklanması kararının 23 Ağustos'ta Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'nde yapılan eylemle ihlal edilmesi" olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda, Maçoğlu ve eyleme katılan diğer kişiler ifadeye çağrıldı.

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