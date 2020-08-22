Tunceli İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Covid-19 kararları

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Korana virüs (Covid-19) kapsamında bir dizi kararlar alarak kamuoyu ile paylaştı.

Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , Covid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanan ve uygulamaya konulacak kararları alarak kamuoyuyla paylaştı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “ İl salgın denetim merkezinin koordinasyonu valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısı, İlçe Salgın Denetim Merkezinin koordinasyonu ise kaymakam tarafından sağlanacak. İl/ilçe salgın denetim merkezlerinde denetim planlamasını yapmak, mahalle denetim ve işyeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve gelen ihbar/şikayetleri ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına görev yapmak üzere yeterli sayıda personel (valilik/kaymakamlık birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kolluk birimleri personeli vb.) görevlendirilecek. Covid-19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden il/ilçe salgın denetim merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabilecekler. HES uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikayetler İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine (il merkezinde il salgın denetim merkezine) ulaştırılacak. İhbar ve şikayetlerle ilgili olarak ihbarda/şikayette bulunan kişinin kimlik bilgileri saklı tutulacak ve yapılan işlem/denetim sonucu ile ilgili kendisine İSDEM yazılımı üzerinden SMS yoluyla bilgi verilecek. Gerek mahalle gerekse işyeri denetim ekipleri işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşlarımıza (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından) yönelik daha önceki denetimlerin sonuçlarını İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden görebilecekler ve aykırılığın durumuna göre, hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini mülki idare amirine iletecek” denildi.