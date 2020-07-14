Tunceli Valiliği, avcı çekirgenin biyolojik mücadele de önemini duyurdu

Tunceli Valiliği, kentte görülen Saga türü predatör (avcı) çekirgenin biyolojik mücadele önemli olduğunu bildirerek, detaylı bilgi verdi.

Açıklamada,"İlimiz Çemişgezek ilçemizde görülen ve basında yer alan ve normal çekirge boyutlarına göre oldukça büyük olan çekirgenin Saga türü Predatör (avcı) bir çekirge olduğu anlaşılmıştır. Avcı olan bu çekirge türü ortalama 12 santim boyunda, kanatsız, güçlü ve sağlam bir vücut yapısına sahiptir. Yumurtalarını ovipozitör denilen boynuz benzeri karın uzantılarıyla toprağa bırakırlar. Ovipozitör sadece dişilerde bulunur. Yetişkin bir böcek 25-80 civarında yumurta bırakabilir.Gündüzleri görünmekle beraber alacakaranlık ve gece saatlerinde daha aktiflerdir. Polifag (birden fazla türle beslenen ) bir türdür. Çekirge ve diğer zararlı böcek türleriyle beslenirler. Polifag olmaları nedeniyle tarımsal açıdan faydalı böcekler içerisinde yer alırlar. Çünkü besinlerini daha çok tarımsal açıdan zararlı olarak kabul edilen böcek türleri oluşturmaktadır. Zehirlilik özellikleri yoktur. Biyolojik mücadelede önemli bir yere sahiptirler.Görünüşlerinin ürkütücü olması nedeniyle insanlar tarafından zararlı oldukları düşünülse de işin aslının öyle olmadığının anlatılması gerekmektedir. Özellikle kimyasal mücadelenin yok denecek kadar az uygulandığı İlimizde bu tür yararlı böceklerin biyolojik mücadelede önemi çok büyüktür.Tarlalardaki ve meyve bahçelerindeki böcek, bit gibi diğer zararlılarla beslendiğinden faydalı bir tür olarak görülmektedir”denildi.

