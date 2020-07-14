YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli Valiliği, avcı çekirgenin biyolojik mücadele de önemini duyurdu

Tunceli Valiliği, avcı çekirgenin biyolojik mücadele de önemini duyurdu

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, kentte görülen Saga türü predatör (avcı) çekirgenin biyolojik mücadele önemli olduğunu bildirerek, detaylı bilgi verdi.Açıklamada,"İlimiz Çemişgezek ilçemizde görülen ve basında yer alan ve normal çekirge boyutlarına göre oldukça büyük olan çekirgenin Saga türü Predatör (avcı) bir çekirge olduğu anlaşılmıştır.

Tunceli Valiliği, kentte görülen Saga türü predatör (avcı) çekirgenin biyolojik mücadele önemli olduğunu bildirerek, detaylı bilgi verdi.
Açıklamada,"İlimiz Çemişgezek ilçemizde görülen ve basında yer alan ve normal çekirge boyutlarına göre oldukça büyük olan çekirgenin Saga türü Predatör (avcı) bir çekirge olduğu anlaşılmıştır. Avcı olan bu çekirge türü ortalama 12 santim boyunda, kanatsız, güçlü ve sağlam bir vücut yapısına sahiptir. Yumurtalarını ovipozitör denilen boynuz benzeri karın uzantılarıyla toprağa bırakırlar. Ovipozitör sadece dişilerde bulunur. Yetişkin bir böcek 25-80 civarında yumurta bırakabilir.Gündüzleri görünmekle beraber alacakaranlık ve gece saatlerinde daha aktiflerdir. Polifag (birden fazla türle beslenen ) bir türdür. Çekirge ve diğer zararlı böcek türleriyle beslenirler. Polifag olmaları nedeniyle tarımsal açıdan faydalı böcekler içerisinde yer alırlar. Çünkü besinlerini daha çok tarımsal açıdan zararlı olarak kabul edilen böcek türleri oluşturmaktadır. Zehirlilik özellikleri yoktur. Biyolojik mücadelede önemli bir yere sahiptirler.Görünüşlerinin ürkütücü olması nedeniyle insanlar tarafından zararlı oldukları düşünülse de işin aslının öyle olmadığının anlatılması gerekmektedir. Özellikle kimyasal mücadelenin yok denecek kadar az uygulandığı İlimizde bu tür yararlı böceklerin biyolojik mücadelede önemi çok büyüktür.Tarlalardaki ve meyve bahçelerindeki böcek, bit gibi diğer zararlılarla beslendiğinden faydalı bir tür olarak görülmektedir”denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Tunceli Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Tunceli Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Gündoğan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Vali Güner, Yeni Hastane Binasında Incelemelerde Bulundu

Vali Güner, Yeni Hastane Binasında Incelemelerde Bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.