YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de 189 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 189 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 11.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Tunceli'de 189 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, ocak ayında ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 189. günde devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde botla su yüzeyinde sürdürüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da gün boyu takip etti.

Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 189 gündür haber alamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çalışmalar botla su yüzeyinde ve kıyılarda devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüğümüzde HTS kayıtları gibi bazı yeni evrakların dosyaya girdiğini söyledi. Soruşturma nedeniyle şu anda detaylı bilgi aktaramam ancak dosyada yeni gelişmeler var. Gülistan'ın ailesi olarak bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. Maalesef 189 gündür hiçbir sonuç elde edemedik. Biz burada aslında zamanla yarışıyoruz, bu nedenle sürecin daha hızlı ilerlemesini istiyoruz."

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Tunceli Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:27
Akşam
19:56
Yatsı
21:37

Tunceli Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Ezgi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Özkan, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Özkan, muhtarlarla bir araya geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.