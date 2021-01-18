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Tunceli’de 30 köye elektrik verilemiyor

18.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Tunceli’nin Pertek ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan arızadan dolayı 30 köye elektrik verilemediği bildirildi.Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’de de kar yağışı 3 gündür etkili oluyor.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan arızadan dolayı 30 köye elektrik verilemediği bildirildi.
Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’de de kar yağışı 3 gündür etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi hariç bir çok ilçe beyaza bürünürken, köyler de kar altında kaldı. Kar yağışı nedeniyle Pertek ilçesinde enerji nakil hattında ise arıza meydana geldi. Meydana gelen arızadan kaynaklı 30 köye elektrik verilemediği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada ise , “Tunceli -Pertek ilçemizde enerji nakil hattında meydana gelen arızadan dolayı 30 köyümüze 5 saat boyunca elektrik verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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