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Tunceli’de 4 ev yandı, yaraların sarılması için çalışma başlatıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 15.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir köyde dün gece çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelirken, valilik vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.Yangın, dün gece Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü’nde gece meydana geldi.

Tunceli’de bir köyde dün gece çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelirken, valilik vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Yangın, dün gece Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü’nde gece meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan diğer evlere de sıçradı. Vatandaşlar ilk aşamada kendi imkanları ile yangına müdahale etti, yeterli olmayınca bölgeye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile Tunceli, Çemişgezek ve Pertek Belediyesi’ne ait itfaiye araçları sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, ancak 4 ev kullanılamaz hale geldi. İlçe Kaymakamı Mehmet Güder’de olay yerine giderek, hem bilgi aldı hem de vatandaşların yaralarının sarılması kapsamında yapılabileceklerle ilgili görüşmelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamasa ise “Çemişgezek ilçemiz Doğan Köyü’nde dün gece çıkan yangın İl Jandarma, Tunceli , Çemişgezek ve Pertek Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla söndürüldü. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” denildi.

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