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Tunceli'de 9 köy ve 3 mezra karantinaya alındı

TUNCELİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Tunceli'de 9 köy ve 3 mezra karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 9 köy ve 3 mezranın karantinada olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mazgirt ilçesinde hayır yemeği düzenlenmesi sonrasında çok sayıda kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslı olmaları sebebiyle Temurtaht, Aslanyurdu, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıççınar, Ağaçardı köyleri ile Civan ve Dalömer mezralarının karantinaya alındığını belirtildi.

Açıklamada, Ovacık ilçesinde de hayır yemeği düzenlenmesi sonrasında çok sayıda pozitif vakanın çıkması ve temaslı olmasından dolayı Şahverdi, Mollaaliler köyü ve Sürü mezrasında karantina uygulamasının devam ettiği aktarıldı.

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