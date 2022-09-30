TUNCELİ (AA) - Tunceli’de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Bingöl karayolu Şokyol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Özel eğitimli köpek desteğinde araçta arama yapan ekipler, 40 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.



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