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Tunceli’de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

30.09.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Bingöl karayolu Şokyol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Özel eğitimli köpek desteğinde araçta arama yapan ekipler, 40 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.

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Gözaltı Tunceli uyuşturucu jandarma

Tunceli Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:10
Öğle
12:17
İkindi
15:36
Akşam
18:13
Yatsı
19:30
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

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