Tunceli'de arıların soktuğu kişi öldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Konak mezrasında yaşayan arıcı Kenan Duman, kovanlarını taşıdığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Duman'ın rahatsızlandığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Duman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.



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