YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de baraj gölünün bir bölümü buz tuttu

Tunceli’de baraj gölünün bir bölümü buz tuttu

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Tunceli’de aşırı soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü’nün bir bölümü buz tuttu.Tunceli’de geceleri eksi 20 derecelere yaklaşan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunceli’de aşırı soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü’nün bir bölümü buz tuttu.
Tunceli’de geceleri eksi 20 derecelere yaklaşan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü’nün Atatürk Mahallesi’ndeki bölümü buz tuttu.
Buz nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zor anlar yaşarken, havanın gün içinde ısınmasıyla birlikte buzlar da çözülmeye başladı.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Tunceli Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:41
İkindi
15:36
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Tunceli Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Doğan   Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gülistan Doku hakkında açıklama

Gülistan Doku hakkında açıklama

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.