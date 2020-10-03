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Tunceli’de Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 138 bin 600 TL ceza kesildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 03.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 138 bin 600 TL para cezası kesildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde, 11 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282.

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 138 bin 600 TL para cezası kesildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde, 11 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 150’şer TL para cezası, sosyal mesafe kuralına uymayan 33 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulanmış olup toplamda 44 kişiye 138 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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