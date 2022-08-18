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Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

18.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, Dereova Şelalesi mevkisinde kontrolden çıktı.

Tepelik alana çarparak devrilen araçtaki sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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Tunceli ambulans

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