Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, Dereova Şelalesi mevkisinde kontrolden çıktı.

Tepelik alana çarparak devrilen araçtaki sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz