YURTHABER
  4. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 40 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gelen Vali Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Su altı robotlarıyla arama çalışmalarının sürdürüldüğü teknede incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Sonel, özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Doku'nun ailesi ve yakınlarıyla da bir araya gelen Sonel, yaptığı konuşmada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Sonel, "AFAD'ımız, Deniz Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, polis dalgıçlarımız orada, arkadaşlarımız uğraşıyorlar. İnşallah bulunur. Evladımız bizim evladımız, bizim kızımız." dedi.

Yeni talep ettikleri ekiplerin kısa sürede kente geleceğini ifade eden Sonel, sabırlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Tunceli’de karne heyecanıTunceli’de karne heyecanı
Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısıTunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları Gülistan Doku kayıp üniversite öğrencisi tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Tunceli Valisi Tuncay Sonel Uzunçayır Baraj Gölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

İl Başkanı Altınöz : “ Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak”

İl Başkanı Altınöz : “ Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak”

Tunceli Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:53

Tunceli Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Serdar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Tuncelili Veliler Harekete Geçti

Tuncelili Veliler Harekete Geçti

Tunceli’de Sağlık Çalışanlarından Performans Ücreti Tepkisi

Tunceli’de Sağlık Çalışanlarından Performans Ücreti Tepkisi

Şimşek, Dersim Spor Taraftarını Ziyaret Etti

Şimşek, Dersim Spor Taraftarını Ziyaret Etti

Tunceli'de Kadınlar Için Seminer Düzenlendi

Tunceli'de Kadınlar Için Seminer Düzenlendi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.