Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 40 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gelen Vali Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Su altı robotlarıyla arama çalışmalarının sürdürüldüğü teknede incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Sonel, özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti.