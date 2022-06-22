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Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi

22.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi

Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kaçak keklik avladığı belirlenen kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belirli aralıklarla kent kırsalında denetim yapan ekipler, bir kişinin 3 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını tespit etti.

Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 7 bin 500 lira ceza uygulandı.

DKMP personelince kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza verildi

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