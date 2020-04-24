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Tunceli’de Korona tedavisi gören 1 hasta kaldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 24.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Tunceli’de daha önce görülen 8 korona virüs hastasının iyileşerek taburcu edilmesinin ardından, bugün bir hastanın daha testinin pozitif çıktığı tedavisinin sürdüğü bildirildi.Korona virüs ile mücadele kapsamında Tunceli Valiliği tarafından ilk günden itibaren alınan tedbirler ve tavsiyelere uyulmasıyla başarılı bir mücadele sergilendi.

Tunceli’de Korona tedavisi gören 1 hasta kaldı

Tunceli’de daha önce görülen 8 korona virüs hastasının iyileşerek taburcu edilmesinin ardından, bugün bir hastanın daha testinin pozitif çıktığı tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Tunceli Valiliği tarafından ilk günden itibaren alınan tedbirler ve tavsiyelere uyulmasıyla başarılı bir mücadele sergilendi. Testi pozitif çıkan 8 hasta Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından tamamı belirli aralıklarla taburcu oldu. Kentte tüm hastaların iyileşerek taburcu olduğunun bildirilmesinin ardından bugün Vali Tuncay Sonel, bir hastanın daha testinin soncunun pozitif çıktığını belirterek alınan kararlara titizlikle uyulmaya devam edilmesini istedi.
Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştım.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 oldu. 8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı, alınan kararlara titizlikle uyalım" paylaşımında bulundu.

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