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Tunceli’de kubar esrar ve hint keneviri ele geçirildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 11.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Tunceli’de jandarma timlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada kırsalda ekili bin 200 kök hint keneviri ile 550 gram kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Tunceli’de kubar esrar ve hint keneviri ele geçirildi

Tunceli’de jandarma timlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada kırsalda ekili bin 200 kök hint keneviri ile 550 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkeze bağlı Demirkapı köyü kırsalında uyuşturucu elde edilmek üzere hint keneviri ekili olan yer tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda bin 200 kökü hint keneviri ve 550 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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