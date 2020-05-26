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Tunceli’de sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi

TUNCELİ HABERLERİ  | 26.05.2020 20:24 | Son Güncelleme

Tunceli’de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını besledi.Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı’nda sokak hayvanları unutulmadı.

Tunceli’de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını besledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı’nda sokak hayvanları unutulmadı. İşletmelerin kapalı olduğu, sokakların boş kaldığı kentte valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokak hayvanları için de seferber oldu. Emniyet, Jandarma, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve gönüllülerden oluşan Vefa ekipleri, hayvanların yoğun olduğu bölgelere yiyecek ve mama bıraktı.
Vali Tuncay Sonel, “Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar sokaklardaki can dostlarımızı unutmadılar" dedi.

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