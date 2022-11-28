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Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

28.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 7 telsiz, 2 el bombası fünyesi, 238 bixi ve kalaşnikof mühimmatı, 4 aydınlatma fişeği, 14 telsiz anteni ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve ele geçirilen malzemeler, güvenlik güçlerince imha edildi.

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