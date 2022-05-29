Tunceli’de teröristlerce araziye tuzaklanan 3 EYP imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ekipler, Hozat ilçesi kırsalında "Sahil" isimli özel eğitimli mayın arama köpeği ile arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Hassas burunlu köpeğin desteğinde bölgeyi didik didik arayan ekipler, teröristlerce kayalık alana tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.

Bomba imha uzmanları tarafından el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.



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