Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramalarda, 7 uyku tulumu, 2 tüp, 40 metre jiletli tel, ısıtıcı, 2 su deposu, 1000 metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.



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