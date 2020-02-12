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Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 39 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 12.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 39 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülüyor.

Doku'nun bulunması için bugünkü arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı ekipleri katıldı.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlara ara verdi.

Ekiplerin, botlarla baraj gölü yüzeyinde sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile arama yapılan bölgeyi ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doku'nun akrabalarıyla da görüşen Vali Sonel, çalışmaların olumsuz hava koşullarına rağmen planladığı şekilde titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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