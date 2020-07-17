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Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 09:52 | Son Güncelleme

Tunceli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile ilgili çalışma yapıldı.

Tunceli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile ilgili çalışma yapıldı. Polisin yaptığı teknik ve saha çalışmasında şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine eş zamanlı olarak Tunceli merkezli Elazığ ve Diyarbakır’da bir çok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4’ü adli kontrol, 1’i ise savcılıktan serbest kaldı.

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