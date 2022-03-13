Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli araçta arama yapan ekipler, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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