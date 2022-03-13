YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

13.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli araçta arama yapan ekipler, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Kayseri'de iki firari kadın hükümlü yakalandıKayseri'de iki firari kadın hükümlü yakalandı
Diyarbakır'ın tescilli badem ezmesiyle dünya pazarına girmek istiyorDiyarbakır'ın tescilli badem ezmesiyle dünya pazarına girmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:30
Öğle
12:36
İkindi
15:55
Akşam
18:33
Yatsı
19:50
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.