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Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 06.12.2020 22:32 | Son Güncelleme

Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı

TUNCELİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

DKMP 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir hafta içesinde çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'ye bağlı Salördek devlet avlağında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir."

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