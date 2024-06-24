Tunceli’de yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde hayvancılık yapan Şahin Keskin isimli vatandaş, hayvanlarını otlattığı esnada, çiftleşen iki siyah yılana denk geldi. Yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla kayıt alan Şahin Keskin, “Siyah yılanların zehirsiz olduğunu bildiğim için çekinmeden yakınlarına kadar sokulup o anları kayıt altına aldım. Kaydın ardından yanımda bulunan çoban köpeğinin onlara zarar vermemesi için bölgeden uzaklaştım” dedi.

Tunceli’de, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yılanlar sıkça görülmeye başlarken yetkililer, yılanlardan uzak durulması ve zarar verilmemesi için uyarılarda bulunuyor.







