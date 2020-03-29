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Tunceli’deki 2 otel, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek

TUNCELİ HABERLERİ  | 29.03.2020 18:12 | Son Güncelleme

Tunceli’de doğa turizmine uygun bir yatırımla hizmete açılan Türkiye’nin çadır kamp konseptli oteli ile Pertek ilçesinde bulunan termal otelinin sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildiği bildirildi.İşadamı Tacettin Yertüm tarafından eçen yıl Tunceli’de Türkiye’nin ilk çadır kamp konsepti ile hizmete giren 31 oda, 70 yatak kapasiteli oteli ve Pertek ilçesindeki iş adamı Selahattin Şerefoğlu tarafından 120 yataklı Termal Oteli 1 Haziran 2020 tarihine kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi.İşletmecilerin bu duyarlı davranışının ardından Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iş adamı Tacettin Yertüm’e ve Selahattin Şerefoğlu’na teşekkür etti.Vali Sonel paylaşımında, "Artukbey Kahve, Tunceli Munzur Nehri kıyısındaki 70 yataklı doğa otelini ve Pertek ilçesinde bulunan 120 yataklı Termal otelini 01 Haziran 2020’ye kadar fedakar sağlık çalışanlarımıza ücretsiz tahsis etti"diyerek teşekkür etti.

Tunceli’de doğa turizmine uygun bir yatırımla hizmete açılan Türkiye’nin çadır kamp konseptli oteli ile Pertek ilçesinde bulunan termal otelinin sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildiği bildirildi.
İşadamı Tacettin Yertüm tarafından eçen yıl Tunceli’de Türkiye’nin ilk çadır kamp konsepti ile hizmete giren 31 oda, 70 yatak kapasiteli oteli ve Pertek ilçesindeki iş adamı Selahattin Şerefoğlu tarafından 120 yataklı Termal Oteli 1 Haziran 2020 tarihine kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi.
İşletmecilerin bu duyarlı davranışının ardından Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iş adamı Tacettin Yertüm’e ve Selahattin Şerefoğlu’na teşekkür etti.
Vali Sonel paylaşımında, "Artukbey Kahve, Tunceli Munzur Nehri kıyısındaki 70 yataklı doğa otelini ve Pertek ilçesinde bulunan 120 yataklı Termal otelini 01 Haziran 2020’ye kadar fedakar sağlık çalışanlarımıza ücretsiz tahsis etti"diyerek teşekkür etti.

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