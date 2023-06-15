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Tunceli’deki Goman Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor

15.06.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup doğasever, karların erimesiyle yeşile bürünen Goman Yaylası'na gezi düzenledi.

Turizm sezonunun açılmasıyla kent merkezi başta olmak üzere Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek, Mazgirt, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerine çevre illerden ziyaretçiler gelmeye başladı.

Bölgede günübirlik veya uzun süreli tatil yapan ziyaretçiler, akarsu kıyıları, ormanlık alanlar ve dağlarda kamp yapıyor.

Yörede faaliyet yürüten Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü koordinesinde, karların erimesiyle yeşile bürünen Goman Yaylası'na 20 kişinin katılımıyla tur düzenlendi.

Araçlarla Ziyaret köyüne gelen gezi grubu, gerekli hazırlıklarının ardından ilkbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı Goman Yaylası’na doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 7 saat süren yolculuk sonunda yaylaya ulaşan doğa tutkunları, piknik yaptı, eriyen kar suları ve yağışlarla doluluk oranı artan Mancik Gölü çevresinde fotoğraf çekti.

Doğaseverlerden Taylan Sinbat, AA muhabirine, stresten uzaklaşmak için tabiatla iç içe vakit geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Tunceli’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yer olduğunu ifade eden Sinbat, "İlimiz dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Bizler de özellikle bahar ve yaz aylarında Munzur Dağları’na geziler düzenliyoruz. Yolculuklarımız boyunca yeşilin tonlarıyla kaplı yaylaları, şırıl şırıl akan şelaleleri, kanyonları ve çiçek türlerini görüyoruz. Goman Yaylası da el değmemiş doğasıyla bizi çok etkiledi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli yayla Yürüyüş

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