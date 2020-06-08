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  4. Tunceli'nin Ovacık kırsalında turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA HABERLERİ  | 08.06.2020 18:48 | Son Güncelleme

"Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu tespit edildi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki Sadık Akmaz olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir. Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırıların faillerinden biri olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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